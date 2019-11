Ospedale Bambino Gesù: da sabato 16 novembre in onda su Rai Tre la docu-serie “Dottori in corsia”

È stata presentata questa mattina nella sede Rai di viale Mazzini, a Roma, la nuova edizione di “Dottori in corsia – Ospedale Pediatrico Bambino Gesù”, la docu-serie che racconta le storie dei piccoli pazienti dell’Ospedale, delle loro famiglie, dei medici e dei professionisti impegnati nella quotidiana ricerca della guarigione. Otto puntate che andranno in onda su Rai Tre a partire da sabato 16 novembre. Nel corso della conferenza stampa, la presidente del Bambino Gesù, Mariella Enoc, ha ringraziato la Rai perché da servizio pubblico si fa “servizio di speranza. Attraverso le telecamere – ha sottolineato – si crea una relazione tra l’ospedale e gli spettatori che possono conoscere storie che mostrano la luce della speranza per le famiglie e per i piccoli pazienti”. La docu-serie porta sul piccolo schermo casi di alta e media complessità medica che nascono all’interno dell’ospedale, accompagnando i piccoli pazienti dal momento del ricovero o dell’inizio della terapia fino alla dimissione. Oltre alle storie dei pazienti ricoverati in ospedale, la docu-serie ripercorre la vita di chi la malattia l’ha sconfitta e, grazie alle cure, ha ritrovato il sorriso. In questa edizione si narrano gli eventi che hanno animato e animano la vita di nove reparti – oncologia, cardiologia, neonatologia, reumatologia, disturbi alimentari, neurologia, nefrologia, terapia intensiva e area rossa del pronto soccorso – seguendo il lavoro dei diversi staff medici e del personale sanitario e raccontando come la vita nelle corsie si intrecci in modo indissolubile con la storia delle famiglie che, ogni giorno, affrontano la sfida della malattia e del percorso di cura; un accento particolare è dedicato alle sfide della ricerca e ai nuovi protocolli di cura. La docu-serie quest’anno si arricchisce della partecipazione straordinaria di Federica Sciarelli e affronta storie di eccellenza medica del passato e del presente: sono le storie dei piccoli pazienti dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, delle loro famiglie e dei professionisti che ruotano loro intorno, tutti impegnati nella quotidiana ricerca della guarigione. Dopo la prima puntata da 90 minuti in prima serata, le altre 7 puntate da 50 minuti andranno in onda ogni domenica dal 24 novembre in seconda serata.