Forum mondiale della democrazia: Democracy Innovation Award all’iniziativa nigeriana “Follow the Money”

(Strasburgo) “Follow the Money” (segui il denaro) è l’iniziativa che si è aggiudicata il Democracy Innovation Award, assegnato oggi dal Consiglio d’Europa in chiusura del Forum mondiale della democrazia. Si tratta di una rete di cittadini in Nigeria dedicata al monitoraggio della spesa pubblica e degli aiuti internazionali.

“Follow the Money” è un’iniziativa partecipativa che sostiene il corretto utilizzo da parte del governo dei fondi provenienti dalla cooperazione e aiuto internazionale al fine di garantirne l’efficacia a favore delle popolazioni. È una rete di attivisti, assistenti sociali, avvocati, giornalisti, consulenti per lo sviluppo, ricercatori e analisti di dati, che si sono registrati – è stato specificato a Strasburgo – sulla sua piattaforma di mobilità sociale. Follow tke Money utilizza piattaforme multimediali come Twitter, Facebook e YouTube, nonché i media mainstream, “per amplificare le voci delle comunità emarginate”. Erano 27 l iniziative discusse al Forum e sono state selezionate per il voto finale: Follow the Money (Nigeria) – presentato al seminario “Ricostruire la fiducia nelle istituzioni”; alGOVrithms (ePaństwo Foundation/Crta, Polonia) – presentato al workshop “The Human Brain: The Ultimate Fact Checker?”; Le Drenche (Francia) – presentato al seminario “Il giornalismo locale in prima linea nell’informazione?”.