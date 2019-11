Ecuador: vescovi invitano a partecipare alla beatificazione del gesuita Emilio Moscoso, che avverrà il 16 novembre a Riobamba

La Conferenza episcopale ecuadoriana, in un comunicato della Segreteria generale, nel quale rinnova anche l’appello alla pace, alla riconciliazione e al dialogo tra le diverse forze sociali, esprime “gioia e speranza” nell’invitare i fedeli del Paese a partecipare, sabato 16 novembre, alla beatificazione di padre Emilio Moscoso, definito “eroico sacerdote della Compagnia di Gesù, che fu martire della rivoluzione liberale”. La celebrazione si terrà alle ore 10 nello stadio di Riobamba e sarà presieduta dal card. Angelo Becciu, prefetto della Congregazione per le cause dei santi. L’evento della beatificazione, si legge nella nota, “segnerà il cammino della Chiesa ecuadoriana”.