Diocesi: Trapani, nel weekend si conclude la Settimana del volontariato con riflessioni su sport e lavoro della terra

Continuano a Trapani per tutto il week end gli appuntamenti della Settimana del volontariato che apre la visita pastorale del vescovo Pietro Maria Fragnelli in città. Domattina la giornata sarà dedicata allo sport: “Chiamati a fare squadra”. L’appuntamento è al seminario vescovile per le 9.30. Interverrà don Gionatan De Marco, direttore dell’Ufficio nazionale per la pastorale dello Sport della Cei. Seguiranno le testimonianze di Antonino Lisotta, campione paralimpico di tiro con l’arco, e di Federica Cudia, campionessa paralimpica di tennis tavolo. Con il vescovo Fragnelli saranno presenti Elena Avellone, fiduciario del Coni provinciale, e Antonio Chirco, coordinatore educazione fisica del Miur per la provincia di Trapani. Domenica 10 novembre la Settimana del volontariato si concluderà con la celebrazione per la 69ª Giornata nazionale del Ringraziamento, che verrà celebrata in tutte le diocesi d’Italia, quest’anno sul tema “Dalla terra e dal lavoro: pane per la vita”. A Trapani, la Giornata avrà carattere provinciale e a livello ecclesiale vedrà coinvolta anche la diocesi di Mazara del Vallo con la partecipazione di tutte le associazioni di settore. La giornata sarà celebrata in piazza Vittorio Emanuele e avrà inizio alle 9.30 con la benedizione dei mezzi agricoli da parte del vescovo Fragnelli. L’intervento centrale, alle 10.30, sarà tenuto da Giuseppe Notarstefano, docente della Lumsa che si soffermerà sul rapporto tra terra, lavoro e mondo giovanile. Seguiranno le testimonianze di Marilena Ciotta (Acli), Margherita Scognamillo (Coldiretti), Leonardo La Piana (Cisl), Massimo Piacentino (Coldiretti) ed Enzo Daidone (FederAgri-Mcl). Alle 11.30, si terrà la concelebrazione eucaristica con i due vescovi Pietro Maria Fragnelli e Domenico Mogavero. Seguirà uno spettacolo folkloristico e la degustazione di prodotti a km zero.