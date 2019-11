Diocesi: Termoli-Larino, riprendono domani sera gli incontri mensili su fede e discernimento

Nella diocesi di Termoli-Larino riprendono gli incontri su fede e discernimento organizzati dal Centro diocesano per le vocazioni “La Sorgente”. Appuntamento nella chiesa di Sant’Anna in piazza Duomo a Termoli, alle 19. Si parte domani sera per proseguire, sempre di sabato, il 7 dicembre, e poi nel 2020 il 25 gennaio, il 29 febbraio, il 28 marzo e il 18 aprile. La diocesi informa inoltre che la Settimana di preghiera per le vocazioni si terrà dal 26 aprile al 2 maggio 2020, in luoghi e con orari da definire. Nel pomeriggio di domenica 3 maggio 2020 la celebrazione della Giornata mondiale di preghiera per le vocazioni.