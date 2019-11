Diocesi: Siracusa, undici anni fa l’ingresso dell’arcivescovo Pappalardo

Ricorre oggi l’undicesimo anniversario dell’inizio del ministero pastorale nella diocesi di Siracusa dell’arcivescovo, mons. Salvatore Pappalardo. In una nota vengono indicate alcune tappe che hanno caratterizzato questo cammino: il rinnovamento dell’itinerario di iniziazione cristiana dei bambini e degli adulti, la valorizzazione del ministero diaconale, l’impulso ad una nuova corresponsabilità laicale e agli organismi di partecipazione ecclesiale, la formazione teologica del Popolo di Dio, la promozione della vita contemplativa con i due nuovi monasteri di Ferla e Sortino, la nuova progettualità della Caritas diocesana con la collaborazione della Fondazione Val di Noto, l’attenzione al fenomeno migratorio con le due nuove comunità dei Fratelli Maristi e delle Suore Scalabriniane. “La nostra gratitudine al padre vescovo abbraccia anche la cura che ha avuto per la famiglia e per la traduzione pastorale, senza indugi, nella nostra diocesi dell’esortazione apostolica Amoris Laetitia – continua la nota – compresa la nuova struttura del Tribunale diocesano e, ancora, la sua vicinanza alla scuola e all’associazionismo”.