Diocesi: Grosseto, domani 900 pellegrini ad Assisi con il vescovo Cetoloni

Saranno circa 900 i grossetani che domani, sabato 9 novembre, si recheranno pellegrini ad Assisi assieme al vescovo Rodolfo Cetoloni. Si completa così, si legge in un comunicato della diocesi, “il gesto con cui il 4 ottobre scorso la Toscana ha offerto l’olio per la lampada votiva che arde dinanzi alla tomba del patrono d’Italia”. “Andare da san Francesco ci impegna interiormente – commenta mons. Cetoloni – perché significa scegliere di porsi davanti a un fratello che ha preso il Vangelo sul serio, perché innamorato del suo Signore. Proprio per questo andiamo ad Assisi: nell’anno in cui, come diocesi, abbiamo scelto di mettere al centro del nostro cammino la Parola, san Francesco ci è maestro nel vivere il Vangelo senza addomesticarlo o adattarlo ai nostri desideri. Sono felice della risposta così generosa della nostra gente”. Dopo la visita alla Tomba del santo, i pellegrini grossetani, alle 15, raggiungeranno Santa Maria degli Angeli, dove alle 15.45 il vescovo presiederà la messa. Una proposta specifica è stata pensata per i giovani presenti con un piccolo pellegrinaggio a piedi verso la chiesetta di San Damiano.