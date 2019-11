Diocesi: Caltanissetta, domani convegno sulla “promozione dell’unità e della carità tra i popoli” promosso dall’Ordine del Santo Sepolcro

Si svolgerà domani, sabato 9 novembre, alle 17, nella sala del Museo diocesano di Caltanissetta, il convegno dal titolo “Promuovere l’unità e la carità…tra i popoli”, a cura dell’Ordine equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme. Dopo il saluto introduttivo del vescovo, mons. Mario Russotto, e l’introduzione di Crispino Sanfilippo, docente di Filosofia presso l’Istituto Teologico “Mons. Guttadauro”, il tema sarà affrontato da Giusy Borgna, coordinatrice della rete per il dialogo tra cristiani e musulmani nel Movimento dei Focolari in Italia, componente della Consulta nazionale e del tavolo Islamo-Cristiano dell’Unedi, che ha maturato un’esperienza ultradecennale in Egitto sul dialogo ecumenico-interreligioso, dopo un master in Filosofia e Teologia delle Religioni conseguito all’Istituto Teologico di Lugano. Il tema del convegno è ispirato alla dichiarazione Nostra aetate, uno dei documenti del Concilio Vaticano II, che riguarda il tema del senso religioso e dei rapporti tra la Chiesa cattolica e le religioni non-cristiane. I lavori del convegno saranno conclusi dal vicario generale della diocesi, mons. Giuseppe La Placa.