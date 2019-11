Bulgaria: Accademia delle scienze, onoreficienza per mons. Kavalenov, vicario della diocesi di Nicopoli

L’Accademia delle scienze bulgara e il suo Istituto per la ricerca sociale hanno insignito il vicario della diocesi di Nicopoli, mons. Strahil Kavalenov, mediante “segno onorario con nastro”, per il suo contributo alla collaborazione tra la Chiesa cattolica in Bulgaria e la sua diocesi e l’Accademia delle scienze. All’evento hanno partecipato il presidente dei vescovi bulgari mons. Christo Proykov, il direttore dell’Istituto per la ricerca sociale Vesselin Petrov, rappresentanti della Chiesa ortodossa e numerosi sacerdoti e fedeli come anche docenti universitari. Grazie alla collaborazione di mons. Kavalenov sono state realizzate diverse conferenze dedicate a encicliche pontificie e al magistero della Chiesa. Mons. Proykov ha elogiato le qualità personali del vicario della diocesi di Nicopoli, sottolineando che “questo premio rappresenta un riconoscimento grande per la Chiesa cattolica” in Bulgaria. “L’onorificenza è un grande onore per me – ha detto mons. Kavalenov – perché sottolinea come la diffusione del seme evangelico e del magistero dei pontefici e della Chiesa sia apprezzato molto dagli ambienti intellettuali in Bulgaria”. Il suo auspicio è che questa collaborazione con l’Accademia delle scienze possa continuare.