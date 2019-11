Unione europea: Casellati, “non può più essere ‘distratta’ rispetto a problemi e preoccupazioni che emergono dal tessuto sociale degli Stati membri”

“Nell’incontro con il presidente del Bundestag Wolfgang Schäuble abbiamo discusso di come Italia e Germania, Paesi fondatori dell’Unione europea uniti da fortissimi legami storico-culturali e da profonde complementarietà economiche, possano contribuire a un rilancio del progetto europeo”. Lo ha dichiarato il presidente del Senato della Repubblica, Maria Elisabetta Alberti Casellati, in visita oggi e domani a Berlino.

“Per far questo – ha aggiunto la seconda carica dello Stato – ho ribadito al presidente Schäuble che l’Unione europea non può più essere ‘distratta’ rispetto ai tanti problemi e alle tante preoccupazioni che emergono dal tessuto sociale dei singoli Stati membri”. “Per dare risposte efficaci ai cittadini ho prospettato la necessità di uno sforzo congiunto nella gestione dei fenomeni migratori, nelle riforme e nei programmi di investimento per riavviare il motore di uno sviluppo sostenibile sul piano economico e ambientale”, ha concluso Casellati.