Ue: riparte DiscoverUe, possibilità per i 18enni di viaggiare gratis alla scoperta dell’Europa

(Bruxelles) Riparte oggi DiscoverEu, l’iniziativa dell’Unione europea che mette in palio pass di viaggio per chi ha 18 anni e ha voglia di “scoprire la diversità dell’Europa, apprezzarne la ricchezza culturale e la storia ed entrare in contatto con persone provenienti da tutto il continente”. “Dalle 12 di oggi, 7 novembre, e fino alle 12 del 28 novembre chi è nato tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2001, è cittadino europeo e risponde alle domande di un quiz potrà essere selezionato e ottenere un pass che consente di viaggiare per un periodo di almeno 1 giorno e al massimo 30 giorni tra il 1° aprile 2020 e il 31 ottobre 2020 (andando sul sito https://europa.eu/youth/discovereu). Dal primo bando di DiscoverUe, nel giugno 2018, quasi 50mila giovani hanno ottenuto un pass e si sono messi in viaggio da soli o in gruppo con un massimo di 4 amici. L’esperienza è diventata anche una “community” sui siti social, dove i giovani scambiano esperienze, racconti e immagini ma dove anche organizzano incontri e combinano il proprio programma di viaggio con quello di altri viaggiatori DiscoverEu (https://europa.eu/youth/discovereu_it).