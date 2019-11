Sport: Subiaco, 10 novembre il 1° Trail “Sui sentieri dei santi”. Di corsa sul cammino di san Benedetto

Sacro Speco di san Benedetto a Subiaco (Foto Sir/Rocchi)

Di corsa sui sentieri di san Benedetto da Norcia, attraversando la storia di luoghi abitati un tempo da monaci ed eremiti. Saranno, infatti, il protocenobio di Santa Scolastica, l’abbazia benedettina più antica al mondo e sede della prima tipografia italiana, il monastero del Sacro Speco, che contiene la grotta dove il giovane Benedetto da Norcia visse da eremita per tre anni, e gli eremi di san Biagio e san Donato, a fare da sfondo al 1° trail “Sui Sentieri dei Santi” che si svolgerà a Subiaco (Roma) il 10 novembre, per iniziativa dell’Asd Trail Monti Simbruini, in collaborazione con il Comune di Subiaco ed il Parco Regionale dei Monti Simbruini.

Tredici chilometri, per circa 700 metri di dislivello positivo, da percorrere in mezzo alla natura e alla storia: “La partenza – spiega Antonio Orlandi, presidente dell’Asd Trail Monti Simbruini – è dalle rive del fiume Aniene (ponte di sant’Antonio), non distante dal ponte medioevale di san Francesco e dal convento omonimo. I partecipanti transiteranno vicino la Rocca abbaziale, dove nacque Lucrezia Borgia. Tra salite e discese impegnative i runners avranno anche la possibilità di entrare, ‘a passo e non di corsa’, nei chiostri rinascimentale e gotico di Santa Scolastica”. “Si tratta – aggiunge Orlandi – di un segno di rispetto per questi luoghi che la comunità monastica ha voluto rendere accessibili in ottemperanza al senso di ospitalità tanto caro a Benedetto da Norcia, patrono principale d’Europa”. Chi non vorrà cimentarsi nel trail potrà partecipare, nella stessa mattinata, alla “Passeggiata nella Valle Santa” accompagnati da una guida che illustrerà le bellezze artistiche dei monasteri benedettini e della gola dell’Aniene, fino al laghetto di San Benedetto. Le iscrizioni al trail chiuderanno alle ore 8,30 di domenica 10 novembre, poco prima della partenza. Info: www.traildeimontisimbruini.it.