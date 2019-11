Papa Francesco: sabato 9 presiede la messa nella festa di dedicazione di San Giovanni in Laterano

Papa Francesco presiederà la messa nella cattedrale di Roma sabato 9 novembre alle ore 17.30, per la festa di dedicazione della basilica di San Giovanni in Laterano. Concelebrano il cardinale vicario Angelo De Donatis e i vescovi ausiliari della diocesi. Il porporato donerà al Santo Padre il libro “La santità è il volto più bello della Chiesa”, edito da Lev, che raccoglie le catechesi – tenute dal vicario stesso, da mons. Marco Frisina e da don Gabriele Faraghini – sull’esortazione apostolica Gaudete et exsultate, che hanno accompagnato il cammino della diocesi di Roma lo scorso anno pastorale.

Nella basilica lateranense potranno essere ammirati un nuovo ambone e una croce pensile; il Pontefice indosserà una casula cucita per l’occasione da un monastero romano, il cui decoro riprende la croce dell’abside lateranense; inoltre, sono state composte anche preghiere e musica ad hoc. “L’ambone è luogo liturgico della Parola di Dio – sottolinea padre Giuseppe Midili, direttore dell’Ufficio liturgico diocesano –. Il nuovo ambone verrà benedetto dal Santo Padre con la consegna del Lezionario ai lettori, perché ciò che benedice l’ambone è la proclamazione della Parola”. Durante la celebrazione di sabato, sarà visibile per la prima volta anche un nuovo crocifisso in lamina dorata, opera del maestro Stefano Lazzari della Bottega Tifernate di Città di Castello (Perugia).

“Le preghiere che il Papa userà durante la celebrazione sono di nuova composizione – anticipa ancora il direttore dell’Ufficio diocesano –, cioè la colletta, l’orazione sulle offerte, il prefazio e l’orazione dopo la Comunione. In sostanza è stato composto un nuovo formulario proprio della Messa della festa di dedicazione della basilica di San Giovanni in Laterano”. Anche i testi della Messa cantati avranno una nuova melodia: il Signore Pietà, il Gloria, il Santo, l’Agnello di Dio. I brani saranno eseguiti da un coro composto da seminaristi del Pontificio Seminario Romano Maggiore, dell’Almo Collegio Capranica e del Collegio diocesano Redemptoris Mater, diretti dal maestro Nikolay Bogatzky, organista Giandomenico Piermarini. Il servizio liturgico sarà affidato al Seminario della Madonna del Divino Amore.

Prima del termine della Messa il Santo Padre conferirà il mandato alle équipe pastorali. Si tratta dell’ultima tappa di un percorso iniziato alla presenza di Papa Francesco nella cattedrale, lo scorso 9 maggio per l’assemblea diocesana. Quindi, il 24 giugno, durante la celebrazione dei vespri nella solennità della natività di san Giovanni Battista, il card. De Donatis aveva consegnato all’assemblea “gli obiettivi essenziali e le linee pastorali” per il 2019-2020. Poi, a settembre, gli incontri per i diversi operatori impegnati nell’ascolto dei giovani, dei poveri e degli ammalati, delle famiglie. La celebrazione verrà trasmessa in streaming sulla pagina Facebook della diocesi di Roma.