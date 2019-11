Maltempo: Protezione civile, “in arrivo una nuova perturbazione su gran parte del Paese. Allerta arancione in sei Regioni, gialla in 15”

“Una nuova perturbazione si affaccerà sulle regioni occidentali del Paese, con fenomeni anche temporaleschi inizialmente sul nord-ovest. Domani il peggioramento si estenderà a tutto il centro-nord, con precipitazioni diffuse e localmente anche intense, specialmente sul settentrione, dove saranno nevose fino a quote medie, e sulle zone tirreniche centrali”. Ad annunciarlo è il Dipartimento di Protezione civile in una nota nella quale spiega che “sulla base delle previsioni disponibili” e “d’intesa con le Regioni coinvolte” è stato emesso “un avviso di condizioni meteorologiche avverse”. “L’avviso – prosegue la nota – prevede dalla serata di oggi, giovedì 7 novembre, precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale su Emilia-Romagna, Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Sardegna e Toscana, in successiva estensione a Umbria, Lazio, Campania e settori occidentali di Abruzzo e Molise”.

“I fenomeni – aggiunge la Protezione civile – saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Sui settori alpini i fenomeni saranno nevosi al di sopra dei 1.000-1.200 metri, con apporti al suolo fino ad abbondanti, specie sui settori del Triveneto”.

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani, venerdì 8 novembre, allerta arancione su settori di Veneto, Liguria, Toscana, Emilia-Romagna, Provincia Autonoma di Bolzano e Sardegna. Valutata, inoltre, allerta gialla su Lazio, Umbria, Friuli Venezia Giulia e su settori di Lombardia, Abruzzo, Molise, Piemonte, Puglia, Campania e sui territori restanti di Emilia-Romagna, Veneto, Liguria, Toscana, Sardegna e Trentino Alto Adige.