Istituto Universitario Sophia: il 14 novembre in udienza dal Papa

Il 14 novembre l’intera comunità accademica dell’Istituto Universitario Sophia di Loppiano (Fi) sarà ricevuta in udienza privata da Papa Francesco in Vaticano. “Ci è così donata la possibilità più bella di testimoniare al Papa la gratitudine per le parole che ha voluto rivolgere anche a Sophia nel corso della sua visita a Loppiano (il 10 maggio 2018) e la convinta e gioiosa unità al suo magistero di gesti e di parole con cui quotidianamente opera a servizio di tutta la famiglia umana in uno spirito che desideriamo trovi eco nella nostra attività accademica”, ha commentato l’evento mons. Piero Coda, preside dell’Istituto. L’udienza, che si svolgerà a partire dalle 11 presso la Sala Clementina in Vaticano, coinvolge circa 200 persone, rappresentanti tutte le componenti dell’Istituto: docenti, studenti dei diversi cicli, staff. Un appuntamento – si ricorda in un comunicato – che giunge solo pochi giorni dopo la cerimonia di inaugurazione dell’anno accademico 2019/2020 (lunedì 11 novembre), con il conferimento del dottorato honoris causa in Cultura dell’Unità al filosofo e teologo Juan Carlos Scannone, esponente della “teologia del popolo” e professore del giovane seminarista Jorge Mario Bergoglio.

“È importante che a Loppiano vi sia un centro universitario destinato a chi – come dice il suo nome – cerca la Sapienza e si pone come obiettivo la costruzione di una cultura dell’unità”. Così si rivolse il Papa il 10 maggio 2018 al popolo di Loppiano, la cittadella internazionale dei Focolari dove sorge l’Istituto Universitario Sophia. E incoraggiando la comunità accademica dell’Istituto, Francesco aveva proseguito: “Esso rispecchia, a partire dalla sua ispirazione fondativa, le linee che ho tracciato nella recente Costituzione apostolica Veritatis gaudium, invitando a un rinnovamento sapiente e coraggioso degli studi accademici. E questo per offrire un contributo competente e profetico alla trasformazione missionaria della Chiesa e alla visione del nostro pianeta come un’unica patria e dell’umanità come un unico popolo, fatto di tanti popoli, che abita una casa comune. Avanti, avanti così!”.