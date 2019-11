Diocesi: Prato, pubblicato il secondo libro di catechismo per bambini con difficoltà cognitive

Dopo il sussidio del primo anno, uscito in modo sperimentale, è stato realizzato e pubblicato il secondo libro di catechismo per bambini con difficoltà cognitive dedicato alla preparazione della prima confessione. L’iniziativa è della diocesi di Prato e, in particolare, dell’Ufficio catechistico, che sta curando il progetto con una equipe appositamente dedicata. Il nuovo volume verrà presentato sabato 9 novembre, alle 15.30, nella parrocchia di Santa Maria della Pietà alla presenza del vescovo Giovanni Nerbini, che ha curato la prefazione, e di don Andrea Bonsignori, direttore della scuola Cottolengo di Torino. Obiettivo del lavoro è far in modo che i bimbi con disturbi cognitivi complessi possano crescere nella fede assieme agli altri. Il metodo è lo stesso del primo volume: l’utilizzo della “Caa”, la comunicazione aumentativa alternativa, un linguaggio simbolico che traduce i messaggi e i contenuti con disegni di facile intuizione, comprensibili anche ai bambini privi del linguaggio o con capacità verbali fortemente compromesse. “La diocesi di Prato è stata una delle prime ad aver pensato a un progetto organico di catechismo in Caa e così nei mesi passati molte parrocchie di diverse regioni italiane hanno contattato l’ufficio catechistico pratese per avere informazioni e suggerimenti”, informa la stessa diocesi. Anche questo secondo volume è frutto di un lavoro di equipe, coordinata da don Carlo Geraci e formata da Elena Ciabatti, Serena Casini e Sara Meoni, che hanno lavorato ai contenuti, tradotti in Caa da Simone Motta. Laila Francioni ha curato le illustrazioni: tutti i disegni sono originali. Inoltre Sara Meoni è la voce narrante del libro. Il testo, infatti, è corredato di Qr-code, i codici che, se inquadrati con smartphone o tablet, aprono su quei dispositivi i contenuti audio. Insomma, un catechismo 4.0 davvero per tutti.