Diocesi: Assisi, il 9 novembre messa in ricordo del venerabile don Antonio Pennacchi, il “prete dell’Angelus Domini”

Don Antonio Pennacchi, di cui è in corso la causa di beatificazione, mise a fondamento della sua spiritualità il mistero dell’annunciazione e dell’incarnazione di Gesù e per questo è conosciuto come il “prete dell’Angelus Domini”. In occasione dell’anniversario della sua morte, sabato 9 novembre, alle 15, sarà ricordato con una messa che verrà celebrata dal vescovo di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino, mons. Domenico Sorrentino, nella chiesa di S. Pietro, dove fu parroco e dove oggi si trova la sua tomba. La vita di don Pennacchi è ricca di spunti e di momenti di grande spiritualità. Nato a Bettona il 27 gennaio 1782, si sentì chiamato dal Signore alla vocazione sacerdotale e a 18 anni, all’inizio del 1800, si trasferì ad Assisi per continuare gli studi filosofici e teologici. Fu ordinato sacerdote il 22 marzo 1806 dal vescovo Francesco Maria Giampé che, per la sua grande cultura, lo nominò insegnante di grammatica superiore nelle scuole municipali di Assisi e cappellano nella chiesa abbaziale di San Pietro e delle suore clarisse francescane di Sant’Andrea. Fondamento della sua spiritualità fu il mistero dell’annunciazione e dell’incarnazione di Cristo e da qui nascerà il suo amore alla povertà, alla preghiera, all’umiltà e alla penitenza sull’esempio di san Francesco. La causa di beatificazione venne aperta dalla Santa Sede nel 1905, ma per contingenze storiche non ebbe seguito. Solo nel giugno del 2016 mons. Sorrentino ha riavviato la causa. Il 14 marzo di quest’anno si è chiusa la fase diocesana del processo di beatificazione e canonizzazione ed è iniziata così la seconda fase. “Il processo – dice la postulatrice, suor Alesssandra Rusca – sta andando avanti spedito presso la Congregazione per la causa dei santi che sta valutando tutta la documentazione inviata, pari a sedici volumi rilegati. Se tutto è corretto al termine verrà rilasciato il decreto di validità degli atti”.