Diocesi: Acireale, nella basilica di San Sebastiano una serie di attività culturali e formative sul tema “Restiamo cristiani”

“Restiamo cristiani” è il tema che farà da filo conduttore alle attività culturali e formative 2019-2020 promosse dalla basilica di San Sebastiano, ad Acireale, che saranno presentate sabato 9 novembre, alle ore 10,30. Anche quest’anno ci sono diverse proposte (dalla spiritualità alla musica, dall’arte alla psicologia, dalla politica all’impegno sociale passando per la letteratura e le proposte di pellegrinaggi e turismo intelligente), con la presenza, tra gli altri, di Enzo Bianchi, fondatore della comunità monastica di Bose, il cantautore Vincenzo Spampinato, i teologi Valentino Salvoldi e Luigi Epicoco. Saranno proposti anche convegni aperti alla cittadinanza su temi attuali quali il “Riabitare la città di Acireale” e la delinquenza minorile. Saranno presenti alla conferenza stampa il decano don Vittorio Rocca, i componenti della Commissione culturale della basilica e coloro che hanno pensato le varie proposte. A seguire la presentazione del V festival organistico “Cantantibus Organis” organizzato da Nino De Basi che si terrà sempre in basilica in alcune giornate di novembre.