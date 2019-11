Colombia: Caritas europee e nordamericane in visita nel Caquetá. Ribadito l’impegno nei progetti di sviluppo

Il Gruppo di lavoro per la Colombia (Gtc), composto da rappresentanti di diverse Caritas nel mondo, continua le sue attività nel dipartimento di Caquetá, in Colombia, insieme a mons. Héctor Fabio Henao, direttore del Segretariato nazionale della Pastorale sociale della Chiesa colombiana.

La delegazione Gtc ha confermato la propria vicinanza ai progetti di sviluppo in Colombia e negli incontri è stato possibile rivedere le azioni svolte nelle giurisdizioni ecclesiastiche di Caquetá, per definire poi quali processi saranno accompagnati e sostenuti nei prossimi anni in questa regione del Paese.

Il gruppo ha anche visitato il villaggio di Miravalle, nel comune di San Vicente del Caguán, dove ha condiviso le esperienze sui processi di rafforzamento economico e sociale con la popolazione in via di reinserimento sociale. Infine, i rappresentanti delle Caritas si sono ritrovati nel villaggio di Las Perlas Bajo Pato, dove si sono incontrate con l’Asoprolac e l’associazione ambientale Bajo Pato.

Il Gruppo di lavoro, formato da 10 Caritas europee e nordamericane, continuerà, dunque, a fornire supporto per strategie di sensibilizzazione, sostegno politico, istruzione e mobilitazione per contribuire alla trasformazione sociale della realtà nazionale.