America Latina: Città del Messico, al congresso per la prevenzione degli abusi ribadita la linea della tolleranza zero

Il principio della “tolleranza zero” è stato ribadito ieri, nel corso della prima giornata del Congresso latinoamericano sulla prevenzione degli abusi nella Chiesa cattolica, promosso a Città del Messico dal Centro per la ricerca interdisciplinare e la formazione per la protezione dei minori (Ceprome), con la collaborazione della Pontificia Commissione per la protezione dei minori, della Conferenza episcopale messicana (Cem) e del Consiglio episcopale latinoamericano (Celam), della Pontificia Università del Messico e della Pontificia Università Gregoriana di Roma.

All’incontro partecipano 400 delegati, tra vescovi, sacerdoti, consacrati e laici, provenienti da Argentina, Brasile, Cile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Messico, Nicaragua, Paraguay, Panamá, Perù, Porto Rico e Venezuela.

Durante la sessione inaugurale padre Daniel Portillo Trevizo, direttore del Ceprome, ha ricordato che la prevenzione dell’abuso sessuale dovrebbe essere assunta come un percorso sinodale, in cui sarà fondamentale l’impegno collaborativo delle istituzioni nel privilegiare la dignità del minore; sforzi e scelte solo parziali non avranno l’impatto necessario, serve piuttosto una consapevolezza collettiva sulla gravità del problema nel continente. La Chiesa, ha proseguito il sacerdote, non può aspettarsi cambiamenti se continua a seguire le stesse procedure, è urgente formare operatori disposti a garantire la protezione delle persone in situazioni di vulnerabilità. E sarà necessario stabilire sinergie e lavorare con una prospettiva interdisciplinare.

Nei prossimi giorni il congresso sarà dedicato a ulteriori riflessioni sulle azioni da intraprendere per prevenire gli abusi sessuali nel contesto ecclesiale, oltre alle misure precauzionali stabilite per i diversi casi e ai processi di prevenzione globali e relative al discernimento vocazionale.