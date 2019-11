Terremoto Centro Italia: Cri, il 9 novembre inaugurazione di un nuovo edificio scolastico a Isola del Gran Sasso

A tre anni dal sisma che ha colpito il Centro Italia, il 9 novembre alle 11.30, la Croce Rossa Italiana inaugura a Isola del Gran Sasso d’Italia la Scuola primaria ‘Parrozzani’, la prima grande opera antisismica realizzata dalla Cri grazie anche alle donazioni della Croce Rossa del Principato di Monaco, Allianz, Smurfit Kappa, Cri Ferrara, scuola G. Borsieri di Trento, Otis, Gruppo Spaggiari. Alla presenza del presidente nazionale della Cri, Francesco Rocca, e delle autorità regionali e locali si inaugurano gli oltre 1.000 mq di scuola con laboratori multimediali e 10 classi destinate a 200 studenti che “potranno tornare a studiare in un luogo confortevole, attrezzato e sicuro dopo essere stati costretti per anni a lunghi viaggi per poter continuare l’attività didattica nei pochi istituti rimasti illesi”. “La costruzione della scuola primaria Parrozzani rappresenta uno dei punti qualificanti dell’azione della Cri nei territori colpiti dal sisma, soprattutto perché diretto alle giovani generazioni, il futuro di queste comunità. È uno dei 15 grandi progetti di ricostruzione che la Croce Rossa sta portando avanti: strutture permanenti, tecnologicamente avanzate, realizzate con materiali completamente antisismici, capaci di restituire spazi di aggregazione e incontro alla popolazione, ma anche di trasformarsi in presidi di protezione civile e di prima accoglienza in caso di future calamità. Non solo risposta alle emergenze, perciò, ma ricostruzione: questo l’obiettivo di ‘Un’Italia che aiuta’”, dichiara Rocca. L’inaugurazione sarà preceduta l’8 novembre da un flash mob per riprodurre il simbolo del Terzo Paradiso, opera del maestro Michelangelo Pistoletto, presente all’evento.