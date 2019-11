Solidarietà: Fondazione Casa della Carità, sabato raccolta straordinaria di vestiti da uomo

Una giornata di raccolta straordinaria di vestiti da uomo è stata organizzata per sabato 9 novembre (dalle 9 alle 18) dalla Fondazione “Casa della Carità” di Milano, presso la sua sede milanese situata in via Francesco Brambilla 10. “Abbiamo soprattutto bisogno di indumenti invernali da uomo. Ci servono pantaloni, maglioni, felpe, scarpe e giacconi, ma anche coperte e sacchi a pelo”, spiega Ciro Di Guida, responsabile del servizio docce e guardaroba della Fondazione. Da ormai due anni è costante l’aumento di quanti usufruiscono di questo servizio. Nel 2018 i numeri sono ulteriormente cresciuti, con un aumento del 17% delle persone che hanno fatto almeno una doccia nel corso dell’anno (1.369, rispetto alle 1.171 del 2017) e con un 60% in più delle docce erogate, passate da 5.460 a 8.730. E anche per il 2019 si prevede una crescita: fino al 31 ottobre, infatti, sono state già erogate 8.100 docce. “Per noi questo è un servizio molto importante, perché ci permette di aiutare anche le persone che non riusciamo ad accogliere ma, soprattutto, ci consente di instaurare con loro una relazione – dice il presidente della Fondazione, don Virginio Colmegna -. Questo avviene non solo con l’aiuto concreto che è fondamentale – una doccia, un cambio d’abito, una tazza di tè caldo che i volontari non fanno mai mancare – ma anche attraverso una serie di attività che vengono proposte agli ospiti delle docce, dai percorsi di arte terapia al cineforum, che aiutano a rendere visibili i vissuti di queste persone ‘invisibili’, contribuendo a far emergere quei loro bisogni e necessità che magari non riescono a esprimere in altro modo”. Chi non riuscisse a partecipare al giorno di raccolta straordinaria, può consegnare eventuali donazioni di abiti ogni lunedì dalle 9.30 alle 12 e dalle 14 alle 17.