Sir: principali notizie dall’Italia e dal mondo. Ex Ilva, Conte oggi incontra i vertici dell’azienda ArcelorMittal. Usa, Trump perde 2 elezioni su 3

Ex Ilva. Conte oggi incontra i vertici dell’azienda ArcelorMittal

Il governo tiene una linea dura nei confronti di ArcelorMittal che ha notificato la volontà di ritirarsi dall’ex Ilva. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte oggi incontra i vertici dell’azienda e chiarisce: “È stato stipulato un contratto e saremo inflessibili sul rispetto degli impegni”. Il ministro Stefano Patuanelli attacca l’azienda: “Prende in giro lo Stato. Il piano industriale è stato disatteso per via di errori macroscopici”. Poi: “Niente norme ad personam”. Giovedì sarà in Italia Sajjan Jindal, presidente e ad del gruppo siderurgico indiano Jsw, protagonista del passato negoziato per rilevare l’Ilva.

Usa/1. Trump perde 2 elezioni su 3, storico successo Dem in Virginia

Super Tuesday da dimenticare per il presidente Usa. Flop il primo test in vista del voto del 2020. Se i risultati ancora non ufficiali saranno confermati, Donald Trump sarà destinato a perdere due elezioni su tre nel Super Tuesday di ieri, che rappresenta per lui un primo test in vista del voto per la Casa Bianca, sullo sfondo dell’indagine di impeachment. In Kentucky, il candidato dem Andy Beshear ha rivendicato il successo contro il governatore repubblicano uscente Matt Bevin con il 49,2% dei voti contro il 48,9%(100% delle schede scrutinate). Se l’esito fosse confermato, sarebbe una brutta scivolata per il tycoon, in uno Stato dove aveva vinto con un vantaggio del 30% contro Hillary Clinton e dove lunedì aveva tenuto il suo ultimo comizio proprio a sostegno del candidato repubblicano.

Usa/2. Strage di mormoni in Messico, anche bambini e 2 neonati

Investiti da una raffica di proiettili e bruciati vivi. È la terribile fine di almeno nove persone, tre donne e sei bambini, che a bordo di tre auto viaggiavano insieme ad altri familiari in Messico, vicino al confine con gli Usa, tra gli Stati di Chihuahua e Sonora. Un gruppo di mormoni americani con doppia cittadinanza, vittime di un’imboscata compiuta in pieno giorno. Forse presi di mira per sbaglio, scambiati per uno dei tanti convogli delle bande armate che infestano la zona.

Italia. Sciopero benzinai, stop impianti fino a venerdì mattina

È cominciato alle 6 di questa mattina lo sciopero di 48 ore dei benzinai indetto da Faib Confesercenti, Fegica Cisl e Figisc Anisa Confcommercio con la chiusura degli impianti stradali e autostradali. I gestori protestano contro i nuovi adempimenti ritenuti “inutili e onerosi”, tra cui la fatturazione elettronica, i registratori di cassa telematici, l’introduzione di Documenti di trasporto (Das). Lo sciopero terminerà alle ore 06 di venerdì 8 novembre.

Roma/1. Oggi pomeriggio l’ultimo saluto a Luca Sacchi

Si terranno oggi i funerali di Luca Sacchi, il ragazzo ucciso nei giorni scorsi con un colpo di pistola alla testa nel quartiere Appio, a Roma. La celebrazione, in programma alle 14, si terrà in una chiesa della zona in cui abitava il giovane. La famiglia, tramite gli avvocati, ha chiesto di poter vivere con la massima riservatezza il giorno dell’addio, nel rispetto del proprio dolore e della sua giovane vita spezzata. “Ringraziamo coloro che vorranno comprendere la nostra scelta”, hanno detto i genitori.

Roma/2. Spari in tabaccheria a Cinecittà Est, muore uno dei due rapinatori

Finisce nel sangue una rapina in un bar tabacchi alla periferia di Roma. Un rapinatore è morto e il tabaccaio è rimasto gravemente ferito. È accaduto nel tardo pomeriggio di ieri, in via Antonio Ciamarra, in zona Cinecittà Est. I due rapinatori sono entrati nel locale armati e si sono avvicinati al titolare. Poco dopo sono stati esplosi alcuni colpi d’arma da fuoco che hanno ucciso uno dei due rapinatori e ferito il tabaccaio: un cittadino cinese di 55 anni.