Premio cultura cattolica: Bassano del Grappa, l’8 novembre il card. Bassetti lo consegnerà all’ostetrica Flora Gualdani

Si terrà l’8 novembre, alle 20,30, presso il Teatro Remondini a Bassano del Grappa, la cerimonia di consegna del 37° Premio internazionale medaglia d’oro al merito della cultura cattolica all’ostetrica Flora Gualdani. Fondatrice nel 1964 di “Casa Betlemme”, realtà di accoglienza di gestanti in difficoltà, Flora Gualdani ha meritato il riconoscimento proprio in virtù del suo impegno a difesa della vita nascente e per l’opera di educazione sui temi bioetici ispirata alla lezione di Humanae Vitae di Paolo VI e alla teologia del corpo di Giovanni Paolo II. La sera di venerdì 8 novembre Gualdani riceverà il saluto ufficiale della città; quindi la consegna del premio dalle mani del cardinale presidente della Cei Gualtiero Bassetti che nel 2005, quando era ancora vescovo di Arezzo, conferì a “Casa Betlemme” lo status di associazione pubblica di fedeli, riconoscendola così non più solo come opera privata, ma come patrimonio della Chiesa intera. Alla serata saranno presenti, fra gli altri, il vescovo di Vicenza, mons. Beniamino Pizziol, e il presidente della giuria, Lorenzo Ornaghi. Il Premio internazionale cultura cattolica è patrocinato dalla Regione Veneto, dalla Provincia di Vicenza, dal Comune di Bassano del Grappa ed è organizzato con il sostegno dell’Osservatorio internazionale cardinale Van Thuân sulla Dottrina sociale della Chiesa.