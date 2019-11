Papa Francesco: udienza, guardiamo “le nostre città con indifferenza, con disprezzo” oppure “con la fede che riconosce i figli di Dio in mezzo alle folle anonime?”

L’incontro di Paolo con Atene, “cuore della Grecia” e della “cultura”. È l’argomento dell’udienza di oggi, a piazza San Pietro, durante la quale il Papa ha proseguito il “viaggio” nel libro degli Atti degli Apostoli per commentare il celeberrimo discorso di San Paolo all’Areopago, esempio per eccellenza di “inculturazione della fede”. “Dopo le prove vissute a Filippi, Tessalonica e Berea, Paolo approda ad Atene, nel cuore della Grecia”, ha raccontato Francesco ai 12mila presenti oggi in piazza San Pietro: “Questa città, che viveva all’ombra delle antiche glorie malgrado la decadenza politica, custodiva ancora il primato della cultura. Qui l’apostolo ‘freme dentro di sé al vedere la città piena di idoli’ . Questo ‘impatto’ col paganesimo, però, invece di farlo fuggire, lo spinge a creare un ponte per dialogare con quella cultura”. “Paolo sceglie di entrare in familiarità con la città e inizia così a frequentare i luoghi e le persone più significativi. Va alla sinagoga, simbolo della vita di fede; va nella piazza, simbolo della vita cittadina – ha spiegato il Papa – e va all’Areopago, simbolo della vita politica e culturale. Incontra giudei, filosofi epicurei e stoici e molti altri”. “Incontra tutta la gente, non si chiude, va a parlare con tutta la gente”, ha aggiunto a braccio. In tal modo, “Paolo osserva la cultura e l’ambiente di Atene a partire da uno sguardo contemplativo che scopre quel Dio che abita nelle sue case, nelle sue strade, nelle sue piazze”. “Paolo non guarda la città di Atene e il mondo pagano con ostilità ma con gli occhi della fede”, ha fatto notare Francesco: “E questo ci fa interrogare sul nostro modo di guardare le nostre città: le osserviamo con indifferenza? Con disprezzo? Oppure con la fede che riconosce i figli di Dio in mezzo alle folle anonime?”.