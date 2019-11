Papa Francesco: udienza, 12mila in piazza, fa salire cinque bambini sulla papamobile

Il Papa ha fatto oggi il suo ingresso in piazza San Pietro, per il consueto appuntamento del mercoledì, poco dopo le 9 e subito ha fatto fermare la papamobile per far salire a bordo cinque bambini – tre maschietti e due femminucce – muniti di cappellino blu con la scritta in bianco della loro scuola: Karis Foundation, che riunisce un gruppo di scuole primarie di Rimini e Riccione, di cui oggi è presente in piazza una rappresentanza di circa 140 scolari. Dodicimila, stando ai dati della Prefettura della casa Pontificia, i fedeli che affollano gli spazi delimitati dal colonnato del Bernini; tra di loro, anche un gruppo di studenti ed insegnanti israeliani provenienti da Haifa. Protagonisti della prima parte dell’udienza generale, come sempre, i più piccoli, che Francesco ha baciato e accarezzato lungo il tragitto grazie alla collaborazione degli uomini della sicurezza vaticana. Non è mancato lo scambio dello zucchetto, che il Papa ha fatto con un gruppo di suore in prima fila, richiamato a gran voce da loro subito dopo essersi congedato dai suoi piccoli ospiti nella jeep bianca scoperta. Poi ha percorso il tragitto a piedi che lo separa dalla sua postazione al centro del sagrato.