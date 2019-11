Papa Francesco: benedice nuovo veicolo donato ai Vigili del Fuoco

Papa Francesco questa mattina ha benedetto il nuovo veicolo MAN TGE ricevuto in dono da MAN Truck & Bus Italia che, assieme alla propria Rete di Concessionarie, ha deciso di contribuire alla sicurezza operativa dell’eliporto presente all’interno della Città del Vaticano, donando un veicolo antincendio al corpo dei Vigili del Fuoco. Il mezzo – si legge in un comunicato – allestito con tecnologie e strumentazioni di ultima generazione, grazie ad un monitore centrale sopra cabina, permette di erogare acqua e schiuma mediante il controllo remoto direttamente dalla postazione di guida consentendo agli operatori di intervenire in sicurezza. Una colonna faritelescopica assicura poi l’operatività del veicolo nelle ore notturne o in condizione di scarsa visibilità. Alla cerimonia di consegna del veicolo ha partecipato anche Goran Nyberg, Executive Board Member for Sales & Marketing of MAN Truck & Bus SE. MAN Truck & Bus. Il veicolo può garantire l’operatività delle eliambulanze che quotidianamente utilizzano l’eliporto all’interno della Città del Vaticano, per gestire le emergenze dell’Ospedale

pediatrico Bambino Gesù di Roma, verso i cui piccoli ammalati Papa Francesco ha sempre dimostrato una grandissima attenzione e vicinanza, anche organizzando udienze speciali all’interno della residenza di Santa Marta.