Guardie Svizzere: per la prima volta uno “stand” allo Zebi di Lucerna

Per la prima volta, la Guardia Svizzera Pontificia avrà il suo stand presso la fiera della formazione della Svizzera centrale (Zebi), in programma a Lucerna dal 7 al 10 novembre. Durante il Salone della formazione, che si terrà a Lucerna – si legge in un comunicato diffuso oggi – due guardie attive saranno presenti in divisa allo stand D 2099, nel salone 2, accanto alla Polizia di Lucerna. Presenteranno il mestiere della Guardia Svizzera Pontificia e risponderanno alle domande dei visitatori interessati.