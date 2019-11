Fondazione Cariplo: approvato budget complessivo di oltre 135 milioni di euro da destinare nel 2020 all’attività filantropica

Fondazione Cariplo, con la seduta della Commissione centrale di beneficenza di ieri, ha approvato all’unanimità il Documento previsionale programmatico con il quale viene indicato un budget complessivo di oltre 135 milioni di euro da destinare all’attività filantropica, confermando il budget preventivo presentato nel 2018. Ne dà notizia oggi la stessa Fondazione in una nota in cui si spiega che “questo importo si incrementerà poi nel 2020, per effetto del credito d’imposta relativo ad alcune iniziative filantropiche”.

“Fermo restando che ogni euro deliberato dalla Fondazione sarà orientato a conseguire precisi risultati, vorremmo contribuire – precisa il presidente Giovanni Fosti – ad aprire un dibattito che non si limiti a considerare le risorse, pur ingenti, messe a disposizione, ma riflettere maggiormente sulle dinamiche di generazione di valore sociale”. “Desideriamo innovare, trovare modelli nuovi di risposta ai bisogni sociali del nostro Paese, generando opportunità ed accessibilità per un numero sempre maggiore di persone, per non lasciare indietro nessuno”, aggiunge Fosti, secondo cui, “riusciremo a farlo costruendo alleanze per il futuro delle nostre comunità. La forbice tra chi può permettersi di immaginarsi un futuro e chi non ha la possibilità di farlo è sempre più ampia”.

L’impegno della Fondazione per il mandato 2020-2023 si concentrerà in quattro ambiti: in campo ambientale, su cambiamenti climatici, agricoltura sostenibile e sociale, formazione dei giovani all’imprenditorialità green, contrasto all’uso di plastiche monouso; sul fronte arte e cultura, saranno rinnovate le iniziative sulla conservazione e valorizzazione di beni storico architettonici di pregio e sosterrà festival, mostre, rassegne di qualità; per la ricerca scientifica, forte impegno sarà dedicato alla ricerca in ambito biomedico e alla promozione dell’indipendenza e alla crescita professionale dei giovani ricercatori; infine, nell’ambito dei servizi alla persona sono previste una nuova iniziativa di welfare di comunità dedicata al tema anziani e invecchiamento, il sostegno a progetti di housing sociale per persone fragili, interventi a favore delle famiglie in povertà, attenzione ai “neet” e iniziative di cooperazione internazionale.