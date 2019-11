Disuguaglianze: Azione Cattolica e Istituto Toniolo, venerdì a Roma un convegno su lotta alla povertà e sviluppo sostenibile

“L’ambiente umano e l’ambiente naturale si degradano insieme o si salvano insieme”: ne è convinta la presidenza nazionale dell’Azione cattolica italiana, che insieme all’Istituto di diritto internazionale della pace “Giuseppe Toniolo” promuove per venerdì 8 novembre un convegno su “Povertà e disuguaglianze. Le prospettive internazionali di sviluppo sostenibile”. “Lotta alla povertà, alle disuguaglianze che ne derivano, e sviluppo sostenibile sono le due facce della stessa medaglia, come evidenzia la Laudato si’ – spiegano gli organizzatori –. Qui sta il punto di forza del quale ha bisogno la leva della razionalità, sia per capovolgere situazioni di ingiustizia ed esclusione che non possono più essere accettate dalla comunità mondiale, sia per cogliere e valorizzare tutte le potenzialità del bene condiviso”. L’evento, che si tiene dalle 17 nell’Aula Barelli della Domus Mariae a Roma, prevede gli interventi di don Francesco Soddu, direttore di Caritas Italiana, e dei docenti universitari Antonio La Spina della Luiss e Isabel Trujillo dell’Università di Palermo. I saluti sono affidati a Matteo Truffelli, presidente nazionale di Ac, e Ugo Villani, presidente del Consiglio scientifico dell’Istituto Toniolo. “Siamo chiamati a grandi cambiamenti culturali, all’assunzione di criteri di giudizio diversi da quelli consueti. Pace e sviluppo, inteso come avere in funzione dell’essere di ogni uomo e di ogni popolo, possono rappresentare la grande discriminante tra vecchie e nuove strategie politiche, economiche, sociali e ambientali. Gli ultimi hanno bisogno della imprenditoria, della competenza, della scienza, delle abilità dei primi. I primi a loro volta hanno bisogno degli ultimi per trovare un senso alle loro ricchezze materiali e immateriali: l’accumulo fine a se stesso non genera una nuova qualità della vita bensì una cultura di disperazione”, concludono i promotori del convegno.