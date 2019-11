Disabilità: Casellati, “sport è un potentissimo veicolo di aggregazione e di integrazione”

(Foto: Senato della Repubblica)

“Lo sport è un potentissimo veicolo di aggregazione e di integrazione: parla una lingua universale in grado di abbattere ogni barriera fisica, ogni pregiudizio sociale, ogni confine ideologico. Per una ragazza o un ragazzo affetto da disabilità non è solo uno strumento di benessere psicofisico. Rappresenta l’opportunità per mettersi alla prova, per vivere la gioia e l’adrenalina di una leale competizione, per cambiare la percezione del proprio corpo e acquisire nuova fiducia nelle proprie potenzialità”. Ne è convinto il presidente del Senato della Repubblica, Maria Elisabetta Alberti Casellati, che così si è espressa nel messaggio inviato in occasione della seconda edizione del Festival della Cultura paralimpica ospitata a Padova.

Per la seconda carica dello Stato, “questo Festival, che onora con la sua presenza la città di Padova, capitale mondiale del volontariato 2020, e la sua storica Università, rappresenta inoltre una impareggiabile occasione per riflettere su come l’attività sportiva paralimpica sia stata in grado di alimentare la diffusione di un nuovo spirito positivo”. “Uno spirito – prosegue – che si identifica nel rispetto per gli altri, nella consapevolezza di essere parte di una comunità, nella volontà di garantire pari dignità e pari opportunità”. “Uno spirito che, come Istituzioni, abbiamo il dovere di promuovere e sostenere – conclude Casellati –, perché l’opera di sensibilizzazione del Comitato italiano paralimpico – a cui rinnovo la mia convinta adesione – e l’impegno divulgativo di queste giornate, possa tradursi in un messaggio di portata universale aperto a tutte le generazioni”.