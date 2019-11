Diocesi: Padova, domani il vescovo Cipolla presiede la Messa per il patrono san Prosdocimo nella basilica di Santa Giustina

Domani, giovedì 7 novembre, ricorre per la Chiesa di Padova la solennità di san Prosdocimo, patrono principale della diocesi ed evangelizzatore delle genti venete. Per l’occasione il vescovo Claudio Cipolla presiederà la messa alle 18.30 nella basilica di Santa Giustina dove, secondo tradizione, si trova la tomba del santo. Una celebrazione a cui sono particolarmente invitate le comunità parrocchiali con i loro parroci, raggiunte lo scorso anno (2018-2019) dalla visita pastorale del presule, proprio per “raccogliere” simbolicamente il primo anno di visita pastorale, ringraziare per l’esperienza vissuta e per la ricchezza di persone, cammini, percorsi incontrati e presenti nella Chiesa di Padova, ma anche per accompagnare l’avvio del secondo anno di visita pastorale e quel cammino di riscoperta del Battesimo che contraddistingue l’impegno pastorale per l’anno in corso. Alla celebrazione sono invitati anche i sindaci dei comuni delle comunità parrocchiali coinvolte nella visita dello scorso anno.