Diocesi: Acireale, proseguono i lavori di messa in sicurezza delle chiese colpite dal sisma del 26 dicembre 2018

Prenderanno il via mercoledì 13 novembre i lavori di messa in sicurezza della chiesa Santa Maria della Misericordia in Piano d’Api, frazione di Acireale, colpita dal terremoto del 26 dicembre 2018. Questa mattina, nella curia vescovile di Acireale, dinanzi al vicario generale, mons. Giovanni Mammino, ed al referente del sisma, don Carmelo Sciuto, è stato stipulato il contratto con la ditta esecutrice dei lavori. L’intervento, eseguito da “Edil Ma.Re. di Renato Caruso sas” sotto la direzione tecnica dell’architetto Giuseppe Arcidiacono e dell’ingegnere Giuseppe Battiato, è finanziato per il 70% dalla presidenza della Conferenza episcopale italiana e per il restante 30% dalle parrocchie coinvolte. Il parroco don Giuseppe Garozzo esprime il suo apprezzamento: “La diocesi di Acireale con tutti gli organismi, gli uffici e le persone, insieme con il vescovo Antonino Raspanti, è stata sin da subito vicino alle comunità parrocchiali. Il contributo della Cei e quello dei fedeli permetterà a tutti noi di ritornare presto nelle nostra chiesa parrocchiale”. Dopo quello che interesserà la chiesa Santa Maria della Misericordia verranno eseguiti altri interventi sulle chiese di Santa Maria del Monte Carmelo in Aciplatani, di Sant’Andrea in Milo e del Sacro Cuore in Santa Venerina. Già nelle scorse settimane hanno preso il via i lavori di messa in sicurezza delle chiese Maria SS. della Catena in Aci Catena, Santa Maria de la Salette in Lavinaio e della chiesa parrocchiale di Santa Maria la Stella.