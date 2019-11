Comunicazioni sociali: Roma, la prossima settimana incontro dei nuovi direttori diocesani. Corrado (Cei), “in cammino per arricchire il nostro bagaglio”

Una giornata di riflessione dedicata ai nuovi direttori degli Uffici diocesani per le comunicazioni sociali. A promuoverla, come ogni anno, è l’Ufficio nazionale per le comunicazioni sociali della Cei. L’appuntamento formativo è in programma dal pomeriggio di lunedì 11 a fine mattinata di martedì 12 novembre presso la sede Cei di via Aurelia 468, a Roma.

Per introdurre l’iniziativa, Vincenzo Corrado, direttore dell’Ucs Cei, ricorre ad un’immagine: “In primo piano persone che camminano, sullo sfondo la strada e le orme che segnano il passo”. “Non c’è immagine migliore – scrive nella newsletter settimanale dell’Ucs Cei – per tradurre in maniera incisiva il percorso della formazione. Tutti, in fondo, siamo in cammino per arricchire il nostro bagaglio di conoscenze e competenze. E questo vale, in modo particolare, per i comunicatori”. “Il cammino poi è tanto più efficace e arricchente quando è condiviso”, aggiunge Corrado, spiegando che quello dell’11 e 12 novembre sarà “un appuntamento di formazione e riflessione da fare insieme sull’identità della missione dell’Ufficio diocesano per le comunicazioni sociali”.

L’iniziativa sarà aperta, alle 16.30, dall’intervento introduttivo di Corrado, cui seguiranno le testimonianze di don Simone Chiappetta, direttore dell’Ufficio comunicazioni della diocesi di Pescara-Penne, di Sara Melchiori, direttrice dell’Ufficio stampa di Padova, e di Gianni Rossi, direttore dell’Ufficio comunicazioni di Prato. La mattina di martedì comincerà con gli interventi dei rappresentanti dei media della Cei: Agenzia Sir, Avvenire, Tv2000 e inBlu. Successivamente verranno presentati gli “strumenti del mestiere” attraverso approfondimenti di carattere pratico.