Comunicazione: Weca, oggi il sesto episodio dei nuovi tutorial su Chiesa e Internet

Dentro un sito web, come pubblicare il Vangelo del giorno e la liturgia delle ore in modo che siano sempre aggiornati in modo automatico? Nel sesto episodio della seconda stagione dei tutorial WeCa (Associazione WebCattolici italiani) , “in onda” dalla mattina del 6 novembre, come ogni mercoledì, su Facebook, Youtube e sul sito www.webcattolici.it si parla di “widget cattolici”, piccoli inserti di codice di programmazione, molto semplici da condividere, per visualizzare dentro qualsiasi sito informazioni, dati e collegamenti provenienti da fonti affidabili e certificate. Tra i “widget” inquadrati dal tutorial, condotto come sempre da Francesca Triani con il presidente di WeCa Fabio Bolzetta, gli inserti di Chiesa cattolica, i materiali pastorali di Qumran, ma anche il meteo e integrazioni con Facebook. I tutorial WeCa sono una proposta dell’Associazione WebCattolici italiani in sinergia con l’Ufficio nazionale per le comunicazioni sociali della Cei e il Centro di ricerca sull’educazione ai media, all’informazione e alla tecnologia (Cremit) dell’Università Cattolica di Milano.