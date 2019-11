Comunicazione: Torino, alla Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale corso di alta formazione su “Linguaggi per l’infosfera”

Prenderà il via a dicembre il corso di alta formazione su “Linguaggi per l’infosfera” promosso nell’ambito del master in Comunicazione sociale della Facoltà Teologica dell’Italia settentrionale – Sezione parallela di Torino. L’iniziativa formativa, articolata in tre distinti corsi, è organizzata in collaborazione con Ufficio regionale per le comunicazioni sociali della Conferenza episcopale piemontese, Federazione italiana settimanali cattolici e Unione cattolica della stampa italiana.

Tre le finalità del percorso: introdurre gli aspetti fondamentali della comunicazione; fornire gli elementi conoscitivi e operativi per un impiego consapevole ed efficace della comunicazione digitale attraverso le Ict (Information and communications technology); sviluppare un laboratorio per l’allestimento di prodotti comunicativi digitali. La proposta formativa è rivolta a docenti e formatori, giornalisti pubblicisti e professionisti, collaboratori delle testate giornalistiche e dei media, responsabili e collaboratori degli uffici pastorali diocesani, gestori e operatori della comunicazione nelle diocesi, parrocchie, comunità religiose e associazioni. I tre corsi, che si svolgeranno a Torino presso la sede della Facoltà Teologica, (via XX Settembre 83), saranno dedicati a “Fondamenti della comunicazione e tecnologie dell’informazione”, “La comunicazione digitale nell’infosfera per un uso consapevole ed efficace delle Ict” e “Lavorare con le Ict su salute e bioetica”. Info: www.teologiatorino.it.