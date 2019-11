69ª Giornata Ringraziamento: sarà ospitata dalla diocesi di Altamura. Sabato un seminario di studio a Gravina in Puglia, domenica la messa in cattedrale

“Dalla terra e dal lavoro: pane per la vita”. È questo il titolo scelto per la 69ª Giornata nazionale del Ringraziamento, che sarà ospitata il prossimo 10 novembre dalla diocesi di Altamura–Gravina–Acquaviva delle Fonti. Per l’occasione, le città di Altamura e Gravina in Puglia accoglieranno nel weekend i delegati nazionali della Cei e delle sigle sindacali di ispirazione cristiana legate al mondo dell’agricoltura. Un atteso evento che aprirà i battenti il 9 novembre nella città del grano e del vino e troverà il suo momento culmine nella celebrazione eucaristica di domenica, alle 11 presso la basilica cattedrale di Altamura e trasmessa in diretta tv dalle telecamere della Rai. La messa, presieduta dall’arcivescovo Giovanni Ricchiuti, anticiperà la benedizione degli agricoltori e delle macchine agricole.

Per la giornata di sabato invece, è previsto un incontro pubblico (con inizio dei lavori alle 9) presso la casa per ferie “Benedetto XIII” di Gravina in Puglia. Oggetto della discussione saranno l’alimentazione, il pane, il lavoro e il ringraziamento per i frutti che la terra ci offre. A introdurre il dibattito sarà don Bruno Bignami. Il direttore dell’Ufficio nazionale per i problemi sociali e il lavoro della Cei presenterà il Messaggio dei vescovi per la 69ª Giornata nazionale del Ringraziamento. A seguire, le relazioni “Dal sudore alla benedizione: il pane e i suoi significati nelle Scritture” e “Giusto come il pane: la filiera dei diritti”, a cura rispettivamente di fra Sabino Chialà, biblista italiano e monaco della Comunità monastica di Bose, e da Cinzia Scaffidi, docente dell’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo. Il seminario di studio entrerà nel vivo con la tavola rotonda intitolata “Il pane, frutto della terra e del lavoro”, moderata dalla giornalista della Gazzetta del Mezzogiorno, Anna Larato. Un momento di confronto con gli interventi dei rappresentanti delle organizzazioni Acli Terra, Coldiretti, Fai Cisl, Fagri, FederAgri Mcl e Ugc Cisl. Le conclusioni saranno affidate a mons. Ricchiuti. Di pomeriggio un pellegrinaggio, un momento ecumenico e una Liturgia della Parola.