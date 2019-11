Solidarietà: Caritas Bolzano, al via una raccolta degli indumenti usati da rivendere per le esigenze dei poveri

Sabato 9 novembre sarà il giorno di una grande raccolta di indumenti usati, ma molti dei 3.000 volontari impegnati nell’iniziativa della Caritas di Bolzano sono già all’opera. Si tratta di vestiti destinati alla vendita sul mercato degli indumenti usati, perché la quantità di quelli raccolti – l’anno scorso circa 620 tonnellate – supera il bisogno del territorio. La Caritas ha allestito 51 punti di raccolta in tutta la provincia, dove poter caricare sabato su camion gli abiti usati raccolti nelle diverse parrocchie. In alcune località sono aperti anche appositi punti di raccolta in modo tale che vestiti, biancheria, scarpe e borse non si bagnino e non si sporchino in attesa di essere portati via. Il ricavato dalla raccolta degli indumenti sarà messo a disposizione di persone in difficoltà che vivono nella provincia: sarà utilizzato per il servizio di volontariato, per il lavoro nel servizio Hospice, per la consulenza debitori, per i progetti di integrazione nel mondo del lavoro e per il fondo di solidarietà. I sacchi gialli sono ancora disponibili nei prossimi giorni negli uffici della Caritas a Bolzano, Merano, Bressanone e Brunico e nelle parrocchie. La Caritas chiede ai donatori di informarsi nelle rispettive parrocchie sui luoghi e gli orari della raccolta e di consegnare i sacchi in tempo utile perché non rimangano in strada esposti alle intemperie. Affinché i vestiti possano essere riutilizzati, la Caritas invita a consegnare solamente vestiti in buono stato.