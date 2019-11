Shoah: Fatebenefratelli, convegno a Roma sull’opera dei frati a difesa degli ebrei della Capitale

La comunità dei frati dei Fatebenefratelli dell’Isola Tiberina a Roma, ha promosso per il 20 novembre un convegno (Sala Assunta, ore 15.30) per ricordare l’azione svolta dai membri dell’Ordine nel periodo dell’occupazione tedesca di Roma (1943-1944), a difesa degli ebrei romani. L’incontro vuole essere “non una semplice memoria, ma una viva trasmissione di dati alle nuove generazioni per proseguire in un comune impegno civico”. Interverranno quattro studiosi: il medico e storico fra Giuseppe Magliozzi, gli storici Pier Luigi Guiducci (Pontificia Università Lateranense), Annamaria Casavola e Claudio Procaccia (direttore del Dipartimento per i Beni e le attività culturali della Comunità ebraica di Roma). Grazie ai loro interventi saranno rese note immagini del tempo fino ad oggi non divulgate; l’esatta dinamica al Fatebenefratelli nelle prime ore del 16 ottobre 1943; le situazioni di rischio affrontate dai frati; la chiusura dei frati in un ambiente sotto il refettorio durante l’irruzione tedesca del maggio 1944; contatti esistenti tra Pio XII e la Resistenza; la vicenda del generale Lordi (morto alle Fosse Ardeatine); l’individuazione degli ebrei che trovarono rifugio presso i Fatebenefratelli.