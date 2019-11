Parlamento europeo: 30° Convenzione diritti dei bambini, conferenza a Bruxelles. “Vivere, prosperare, sognare”

(Bruxelles) per il 30° anniversario della convenzione Onu sui diritti dei bambini e il Parlamento europeo organizzerà una conferenza di alto livello per “verificare i progressi compiuti in questi tre decenni e riflettere sulle sfide con cui sono confrontati i bambini e i giovani”, guardando in particolare all’Europa. A Bruxelles, il prossimo 20 novembre, ci saranno la regina del Belgio Matilde e David Sassoli, presidente del Parlamento europeo, ad aprire ufficialmente i lavori, che si articoleranno in due momenti: il primo dedicato ai diritti dei bambini di “vivere e prosperare”, il secondo al diritto di “sognare”. Nel programma, nomi di rappresentanti istituzionali, ma anche di ragazzi e ragazze che si spendono in prima persona per tutelare i propri diritti, come la sedicenne Raina o Sioda, 15 anni, che è membro del “Consiglio dei bambini” o ancora Maria (14 anni), dall’Uganda, o l’etiope Bereket (16 anni), dell’Sos Children Villages Young Leader. Concluderà i lavori la vice presidente e coordinatrice per il Parlamento europeo per i diritti dei bambini, Ewa Kopacz. Alle 17.30 anche l’edificio del Parlamento europeo sarà illuminato di blu, in segno di partecipazione alla campagna Unicef “Illuminiamo il mondo di blu”, proprio per segnare questo speciale anniversario.