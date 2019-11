Forum mondiale della democrazia: cittadinanza, politica, informazione, quali sfide? Tre giorni di eventi al Consiglio d’Europa

(dall’inviato a Strasburgo) “La democrazia è in pericolo nell’era dell’informazione?”: è il titolo generale del Forum mondiale della democrazia che si svilupperà da domani, 6 novembre, a venerdì 8 novembre, presso la sede del Consiglio d’Europa a Strasburgo. “Venticinque anni fa, la maggior parte delle nostre informazioni proveniva da pubblicazioni a stampa, televisione e radio. Oggi, questi sono integrati e spesso eclissati da siti web, blog e social media”. Le fonti d’informazione si moltiplicano, e basta un clic per una o milioni di condivisioni. “In quale misura le informazioni sono affidabili? Tutto ciò aiuta o ostacola i cittadini nella loro partecipazione democratica? Quali lezioni dovremmo imparare per garantire il libero flusso di informazioni in futuro?”. Sono alcuni dei quesiti attorno ai quali ruoteranno per tre giorni dibattiti in plenaria, laboratori, eventi, cui prendono parte alcune centinaia di giovani, studiosi, giornalisti, politici. “Il Forum mondiale per la democrazia – sottolinea il Consiglio d’Europa – può far luce su queste sfide e costruire una comprensione condivisa da cui cresce l’azione”. Il rapporto tra informazione e democrazia “è una delle maggiori preoccupazioni del nostro tempo. Insieme, possiamo trovare il modo di affrontarlo”. Per informazioni: www.coe.int.