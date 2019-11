Esplosione a Quargnento: morti 3 pompieri. Il cordoglio della Protezione civile ai vigili del fuoco

Il Dipartimento della Protezione civile (Dpc) esprime “il più sincero cordoglio per la morte dei vigili del fuoco deceduti questa notte nello svolgimento del proprio servizio a seguito dell’esplosione di un edificio a Quargnento, in provincia di Alessandria”. “Nel porgere le più sentite condoglianze ai familiari e augurando una pronta guarigione ai feriti, il capo del Dipartimento, Angelo Borrelli – si legge in un comunicato del Dpc -, rinnova la stima e l’apprezzamento al Corpo nazionale del vigili del fuoco, fondamentale struttura operativa di tutto il sistema, e a tutte le forze, le organizzazioni e i volontari che con dedizione operano ogni giorno nei molteplici ambiti di Protezione cCivile”.