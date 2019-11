Esplosione a Quargnento: Fico, “profondo cordoglio per i tre vigili del fuoco morti”

“Profondo cordoglio per i tre vigili del fuoco morti ad Alessandria mentre svolgevano il loro lavoro. Ai loro cari e ai feriti tutta la mia più sincera vicinanza e ai vigili del fuoco rinnovo il ringraziamento per il prezioso impegno quotidiano a tutela della sicurezza di tutti noi”. Così il presidente della Camera dei deputati, Roberto Fico, in un tweet pubblicato a seguito della tragedia avvenuta nella notte a Quargnento (Al) dove tre vigili del fuoco sono rimasti uccisi in seguito all’esplosione di un edificio disabitato.

