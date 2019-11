La Croce rossa italiana esprime “grande dolore e il più profondo cordoglio per la morte dei vigili del fuoco avvenuta durante un intervento in provincia di Alessandria”. “Siamo vicini al Corpo dei vigili del fuoco, alle famiglie dei soccorritori deceduti e ai feriti”, si legge in una nota. La Cri, in queste ore, ha attivato con il suo Servizio psicosociale, una squadra di tre psicologi a sostegno dei soccorritori intervenuti.