Esplosione a Quargnento: Casellati, “grande dolore e sincero cordoglio per i tre vigili del fuoco morti tragicamente”

“Esprimo grande dolore e sincero cordoglio alle famiglie e a tutto il Corpo per i tre vigili del fuoco che stanotte in provincia di Alessandria sono morti tragicamente mentre adempivano al loro dovere di tutori dell’incolumità dei cittadini e della sicurezza dei nostri territori. Mi auguro che su questo gravissimo incidente venga fatta al più presto piena luce”. Lo ha dichiarato il presidente del Senato della Repubblica, Maria Elisabetta Alberti Casellati, in merito alla tragedia avvenuta a Quargnento (Al) dove tre vigili del fuoco sono rimasti uccisi in seguito all’esplosione di un edificio disabitato. “Questa circostanza dolorosa – ha aggiunto la seconda carica dello Stato – è l’occasione per ringraziare ancora una volta il Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per ricordare il prezioso e impagabile contributo che le sue donne e i suoi uomini offrono quotidianamente, con coraggio e dedizione, alla causa del bene degli italiani”.