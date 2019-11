Disabilità: con il progetto Incluvet (Ue) tirocini ed esperienze di lavoro all’estero per studenti con bisogni speciali

Anche i giovani con bisogni speciali o disabilità possono usufruire delle opportunità dell’Erasmus+ grazie a Incluvet, progetto finanziato dall’Unione europea di cui è capofila l’agenzia formativa FormAzione Co&So Network di Firenze attiva nell’inserimento lavorativo di persone svantaggiate. Austria, Francia, Polonia, Regno Unito e Spagna hanno aderito all’iniziativa e i primi risultati ottenuti nell’arco di due anni saranno presentati il prossimo 15 novembre durante una conferenza a Campobasso. Incluvet, si legge in un comunicato, ha sviluppato un modello condiviso tra i Paesi europei coinvolti, attraverso una serie di strumenti: dalle linee guida per i docenti per aiutare i giovani con difficoltà nelle esperienze di apprendimento basate sul lavoro al vademecum per i mentori aziendali; dalle normative inerenti la salute e la sicurezza degli studenti sul luogo di lavoro alla definizione di un progetto formativo personalizzato. Tra gli strumenti più utili elaborati da Incluvet ci sono anche un vademecum per la mobilità degli studenti con disabilità e una serie di indicazioni per i ragazzi e le famiglie sull’importanza di una preparazione di qualità prima del viaggio, sul tutoraggio, sul riconoscimento dei risultati di apprendimento. “Gli studenti con difficoltà o con disabilità hanno bisogno di avere un piano di studi personalizzato e progettato appositamente per loro, questo vale anche per le esperienze di tirocinio – spiega Patrizia Giorio, presidente di FormAzione Co&So -. Le aziende hanno la necessità di essere formate per aiutare gli studenti con bisogni speciali durante lo stage. Per questo c’è bisogno di formare gli insegnanti, il personale dell’istruzione e della formazione professionale, ma soprattutto i potenziali tutor aziendali che lavoreranno con i ragazzi in modo da rendere l’esperienza di tirocinio o di alternanza scuola-lavoro maggiormente utile e mirata per essere inseriti nel mondo del lavoro più facilmente, anche in un contesto Europeo”. Gli strumenti sviluppati in Incluvet possono essere scaricati dal sito www.incluvet.eu in italiano, inglese, francese, tedesco, polacco e spagnolo.