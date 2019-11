Diocesi: Terni, al museo diocesano la mostra “Voci di carta” per ricordare il centenario della Grande Guerra

“Voci di carta” è il titolo della mostra allestita fino al 15 dicembre nelle sale del museo diocesano di Terni per ricordare il centenario della Grande Guerra. Obiettivo della mostra è quello di rendere omaggio e mantenere viva la memoria di tutti coloro che parteciparono al conflitto ma di ricordare anche i lutti, le sofferenze e le privazioni che il conflitto immane cagionò a milioni di persone. I documenti esposti in mostra, individuati con la ricerca negli archivi storici delle diocesi di Terni e Narni, testimoniano l’opera pastorale del vescovo Francesco Moretti, gli appelli inascoltati del pontefice Benedetto XV per la pace e la riconciliazione fra i popoli, gli atti della Santa Sede a favore dei profughi, dei dispersi, dei prigionieri, delle popolazioni sofferenti, affamate e sterminate. La mostra si riferisce agli anni 1914-1922 e si articola in due sezioni tematiche. La prima è dedicata agli “Anni di guerra”, la seconda ai “Primi anni del dopoguerra”. Si aggiungono inoltre, la collezione delle copertine della “Domenica del Corriere”, le riviste, le cartoline, le lettere, le fotografie e gli oggetti esposti dal 15 dicembre 1918 al 13 gennaio 1919 nella mostra sulla Grande Guerra realizzata a Calvi dell’Umbria. La mostra è frutto di un progetto scientifico e di ricerca storica curato da Giovanna Bacoccoli, Anna Angelica Fabiani (Soprintendenza archivistica e bibliografica dell’Umbria e delle Marche), dal direttore dell’Ufficio Beni culturali ecclesiastici della diocesi di Terni-Narni-Amelia, don Claudio Bosi, e dagli archivisti Francesca Piantoni, Luciana Vellutina e Carlo Rossetti. La mostra è aperta al pubblico dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12 (ingresso Ufficio beni culturali ecclesiastici in piazza Duomo a Terni); sabato e domenica su prenotazione.