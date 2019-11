Diocesi: Rossano-Cariati, il periodico “Camminare Insieme” compie 30 anni. Giovedì 7 novembre l’evento celebrativo

Quest’anno il periodico diocesano di Rossano-Cariati “Camminare Insieme” compie 30 anni dall’uscita del primo numero. “Ci apprestiamo a vivere con gioia un momento di Chiesa che narra, in un certo senso, la storia di tutto il nostro territorio – si legge in una nota -. Per l’occasione è stata anche allestita una mostra che, fin dal primo numero di Camminare Insieme, ci conduce, a partire dalle prime pagine più significative, in un viaggio fatto di storia e di emozioni che arriva fino ai giorni nostri”. Giovedì 7 novembre 2019, alle ore 17:30, nella Sala Rossa di Palazzo San Bernardino – area urbana Rossano – si terrà un evento celebrativo, promosso dall’Ufficio comunicazioni sociali dell’arcidiocesi di Rossano-Cariati, con il patrocinio della Fisc (Federazione italiana settimanali cattolici ) e dell’Ucsi Calabria (Unione cattolica stampa italiana). Alla presenza dell’arcivescovo, mons. Giuseppe Satriano, interverranno come relatori i primi due direttori di “Camminare Insieme”: mons. Luigi Renzo, vescovo di Mileto-Nicotera Tropea, e mons. Francesco Milito, vescovo di Oppido Mamertina-Palmi, nonché don Enzo Gabrieli, vice presidente nazionale della Fisc. A conclusione degli interventi, sarà inaugurata la mostra “Camminiamo Insieme da 30 anni”, allestita nella sala grigia dello stesso Palazzo San Bernardino.