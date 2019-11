Diocesi: Napoli, il card. Sepe riceve una delegazione di marittimi del Gruppo Onorato a rischio di perdere il lavoro

Il cardinale arcivescovo di Napoli Crescenzio Sepe ha ricevuto oggi una delegazione di marittimi del Gruppo Onorato che dà lavoro a circa 5.800 persone. I lavoratori hanno espresso al porporato “la loro forte preoccupazione perché vedono minacciata la continuità dell’occupazione per azioni finanziarie in danno del Gruppo”, si legge in una nota della diocesi.

Il cardinale, prosegue la nota, “nel prendere atto della loro preoccupazione, li ha incoraggiati ad avere fiducia e ad essere vigilanti perché non si abbiano a verificare situazioni dannose per loro e per le loro famiglie. Ha assicurato loro piena vicinanza e il massimo sostegno, perché la mancanza o la perdita del lavoro è un attacco alla dignità della persona umana”.