Commissione Ue: linee per sviluppo industria innovativa. Bienkowska, “investire collettivamente per essere all’avanguardia”

(Bruxelles) La Commissione ha pubblicato oggi le raccomandazioni formulate da un gruppo di esperti – il Forum strategico su importanti progetti di comune interesse europeo – per rafforzare la competitività e la leadership mondiale dell’Europa in sei settori industriali orientati al futuro: veicoli connessi, puliti e autonomi; sistemi e tecnologie dell’idrogeno; sanità intelligente; Internet industriale delle cose; industria a basse emissioni di Co2 e cibersicurezza. Elżbieta Bieńkowska, commissaria responsabile per il mercato interno, l’industria, l’imprenditoria, ha dichiarato: “Il nostro mercato unico, uno dei più grandi mercati al mondo, è un trampolino di lancio eccezionale per consentire alla nostra industria di competere a livello mondiale. Per sfruttarlo al meglio, dobbiamo investire collettivamente per essere all’avanguardia nello sviluppo tecnologico. Abbiamo avuto un buon inizio in settori quali le batterie, il riciclaggio della plastica e il calcolo ad alte prestazioni. E possiamo fare di più. In quest’ottica, accolgo con favore le raccomandazioni odierne del gruppo di esperti per sei ulteriori catene del valore strategiche su cui la politica industriale dell’Ue dovrebbe concentrarsi”. Tra i progetti di comune interesse europeo figurano progetti di ricerca innovativi “che spesso comportano rischi significativi e richiedono sforzi congiunti ben coordinati e investimenti transnazionali da parte delle amministrazioni pubbliche e delle industrie di diversi Stati membri”.

Oltre alle raccomandazioni specifiche per ciascuna catena del valore, la relazione individua azioni trasversali di sostegno: mettere in comune risorse pubbliche e private a livello europeo, nazionale e regionale; approfondire e integrare il mercato unico; “mappare e sviluppare le competenze necessarie in tutte le catene del valore”; rendere più dinamici i sistemi di innovazione in Europa; “definire un processo di governance per monitorare i cambiamenti tecnologici e industriali, individuare le emergenti catene del valore strategiche e valutare i progressi dei lavori su queste catene del valore”. La relazione fa parte delle iniziative della Commissione Juncker per rafforzare la base industriale dell’Europa. Inoltre, “contribuirà alla prossima iniziativa della Commissione su una nuova strategia a lungo termine per il futuro industriale dell’Europa”.